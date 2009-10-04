Бекхэм снова собирает чемоданы для переезда в «Милан»

Полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм близок к тому, чтобы второй год подряд отправиться в аренду в «Милан» из «Лос-Анджелес Гэлакси».

– В моем контракте есть несколько пунктов, но нет ни одного, который остановил бы меня перед возвращением в «Милан», – передает слова самого глянцевого футболиста современности newsru.com со ссылкой на Reuters. – Сделка близка к завершению. Когда я уезжал с «Сан Сиро», они говорили мне, что ждут обратно. Я провел там отличное время, «Милан» – великий клуб.



Главный тренер сборной Англии Фабио Капелло заявлял, что Бекхэму необходимо играть в одном из ведущих европейских топ-клубов, чтобы иметь возможность попасть в национальную команду на чемпионате мира-2010 в ЮАР.

Напомним, что в прошлом году после окончания футбольного сезона в США Бекхэм играл в аренде в «Милане». Игрок хотел остаться в итальянском клубе на постоянной основе, но «Гэлакси» воспрепятствовал этому.