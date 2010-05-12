БАТЭ закрепил за собой единоличное лидерство в чемпионате Беларуси по футболу

Борисовчане обыграли на выезде минское «Динамо». Единственный мяч на второй компенсированной минуте провел бразилец Ренан Брессан. Поражение стало роковым для карьеры наставника минчан Сергея Гуренко. Он написал заявление об отставке, и клубное руководство «Динамо» возражать не стало.
Выиграла накануне и преследующая БАТЭ бобруйская «Белшина». Также вчера победу праздновали могилевский «Днепр» и жодинское «Торпедо». В еще двух встречах была зафиксирована нулевая ничья.
Роман Стронгин, телекомпания СТВ