БАТЭ vs. Бенфика: две победы до следующего этапа Евролиги

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Белорусско-португальская атрибутика с названиями команд возле стадиона «Динамо» продается практически везде

Разнообразные шарфики, вымпелы и свистульки — в общем, всё для того, чтобы поддержать свою любимую команду во всеоружии. Билеты ещё были до начала матча и около касс толпились желающие попасть на стадион.

У наших заморских гостей уже была возможность ударить по мячу на белорусском поле. У обеих команд сегодня была одна тренировка средней нагрузки, дабы приберечь силы для игры.

Поболеть за своих приехали и сотни португальских болельщиков. Радость пребывания в нашей стране они делили со всеми окружающими.

Болельщики той и другой команды постарались не портить себе настроение раньше времени. Парковка рядом со стадионом запрещена — большинство приехало на общественном транспорте и заблаговременно. На повышенном уровне и безопасность — спиртное проносить на стадион нельзя. Так что фанаты трезво оценивают шансы команд.