БАТЭ уступил «Кельну» на групповой стадии Лиги Европы – 2:5

Новости Беларуси. Главным событием вечера 2 ноября для поклонников белорусского футбола, конечно же, стал четвертый матч БАТЭ на групповой стадии Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Желто-синие второй раз подряд выясняли отношения с немецким «Кельном». Две недели назад на «Борисов-Арене» клуб из Бундеслиги уступил. К сожалению, для БАТЭ повторить тот успех не удалось: финальный свисток зафиксировал поражение белорусской команды. Впрочем, наш чемпион по-прежнему сохраняет неплохие шансы на то, чтобы пробиться в плей-офф.