БАТЭ разгромил «Торпедо» в матче чемпионата Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Программу 22-го тура Беларусбанк высшей лиги 26 сентября завершил поединок в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На стадионе «Трактор» встретились команды с разных полюсов турнирной таблицы. Аутсайдер чемпионата «Торпедо» принимал лидера – БАТЭ. Борисовчане действовали уверенно, и «на классе» добились крупной победы – 3:0. Забитые мячи на счету Риоса, Стасевича, Березкина. В турнирной таблице БАТЭ опережает ближайшего преследователя – минское «Динамо» – на 9 очков.