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БАТЭ разгромил «Торпедо» в матче чемпионата Беларуси по футболу

26 сентября 2018 20:29
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Новости Беларуси. Программу 22-го тура Беларусбанк высшей лиги 26 сентября завершил поединок в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ разгромил «Торпедо» в матче чемпионата Беларуси по футболу-1

На стадионе «Трактор» встретились команды с разных полюсов турнирной таблицы. Аутсайдер чемпионата «Торпедо» принимал лидера – БАТЭ. Борисовчане действовали уверенно, и «на классе» добились крупной победы – 3:0. Забитые мячи на счету Риоса, Стасевича, Березкина. В турнирной таблице БАТЭ опережает ближайшего преследователя – минское «Динамо» – на 9 очков.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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