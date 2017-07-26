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БАТЭ проиграл «Славии» в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:0

26 июля 2017 06:27
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Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ завершил первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором ему противостояли оппоненты из пражской «Славии», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К сожалению, поразить ворота чемпионов Чехии подопечные Александра Ермаковича так и не смогли. Более того, на 20 минуте они пропустили от хозяев поля с пенальти. Свою бомбардирскую копилку пополнил нападающий Милан Шкода. Еще одной неприятностью для БАТЭ в данной ситуации стало удаление Евгения Яблонского, нарушение которого и привело к назначению 11-метрового.

1:0 в пользу «Славии», и желто-синим придется исправлять ситуацию в ответной игре на «Борисов-Арене» 2 августа.

БАТЭ проиграл «Славии» в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:0-1

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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