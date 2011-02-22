«БАТЭ» пополнили очередные новички, ФК «Торпедо» сменил название и другие новости белорусского межсезонья

Борисовский «БАТЭ», несмотря на занятость в Лиге Европы, продолжает укрепление своих и без того не слабых рядов.

Так, арендное соглашение с желто-синими подписал защитники московского «Спартака» Егор Филиппенко, уже выступавший за борисовскую команду в 2009-2007 годах. Скажем прямо, замена Сергею Сосновскому, недавно перешедшему в «Томь», найдена более чем достойная.

К слову, это не единственный представитель защитной линии, пополнивший стан борисовчан на минувшей неделе. Контракт с чемпионом также подписал 22-летний Евгений Кунцевич, проведший минувший сезон в бобруйской «Белшине».

Новички сразу же отправились во Францию, где «БАТЭ» 24 февраля проведет ответный поединок 1/16 Лиги Европы против «ПСЖ».

А вот соперник «БАТЭ» по матчу за Суперкубок Беларуси, который состоится уже в это воскресенье в столичной футбольном манеже, жодинское «Торпедо» продолжает готовиться к поединку в Турции.

Команда Сергея Гуренко, кстати, видоизменила свое название. Теперь жодинцы официально именуются «Торпедо-БелАЗ», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Связано это с вхождением предприятия в состав учредителей клуба. Возможно, именно с приходом большого спонсора больших результатов добьется и команда.

Это все в перспективе, а пока «автозаводцы» демонстрирую характер в товарищеских матчах. На минувшей неделе «черно-белые» провели два поединка. Сначала они разошлись миром с южнокорейским клубом «Кеньнам» – 1:1 (мяч на счету новичка Сергея Ирхы), а в воскресенье подопечные Сергея Гуренко сыграли вничью с латвийской «Даугвой» – 0:0.

Варшавская «Полония» с третьей попытки все-таки пополнила свой состав белорусским футболистом. Напомним, ранее польский клуб интересовался двумя динамовцами: голкипером Андреем Горбуновым и защитником Олегом Веретило.

Что не получилось у двух игроков оборонительного плана, удалось атакующему полузащитнику все того же столичного «Динамо» Дмитрию Рекишу. Правда, игрок молодежной сборной Беларуси будет выступать в Польше на правах аренды до июля, после чего «Полония» имеет право выкупить трансфер футболиста.