БАТЭ одолел «Гомель», минское и брестское «Динамо» сыграли вничью. Итоги матчей 26-го тура Беларусбанк – высшая лига

Новости Беларуси. 1:1 – таков итог центрального матча 26-го тура Беларусбанк – чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сильнейшего выявить не смогли два «Динамо» – минское и брестское.

В середине первого тайма в рядах хозяев забил Луис Роша, а на 75-й минуте паритет восстановил Павел Савицкий. Он, к слову, возглавил список бомбардиров. Осечкой «бело-голубых» сумел воспользоваться действующий чемпион.

БАТЭ на выезде переиграл «Гомель» благодаря голу Скавыша в концовке встречи и еще больше упрочил свою позицию на вершине турнирной таблицы.