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БАТЭ одолел «Гомель», минское и брестское «Динамо» сыграли вничью. Итоги матчей 26-го тура Беларусбанк – высшая лига

29 октября 2018 13:08
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Новости Беларуси. 1:1 – таков итог центрального матча 26-го тура Беларусбанк – чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сильнейшего выявить не смогли два «Динамо» – минское и брестское.

БАТЭ одолел «Гомель», минское и брестское «Динамо» сыграли вничью. Итоги матчей 26-го тура Беларусбанк – высшая лига-1

БАТЭ одолел «Гомель», минское и брестское «Динамо» сыграли вничью. Итоги матчей 26-го тура Беларусбанк – высшая лига-3

В середине первого тайма в рядах хозяев забил Луис Роша, а на 75-й минуте паритет восстановил Павел Савицкий. Он, к слову, возглавил список бомбардиров. Осечкой «бело-голубых» сумел воспользоваться действующий чемпион.

БАТЭ на выезде переиграл «Гомель» благодаря голу Скавыша в концовке встречи и еще больше упрочил свою позицию на вершине турнирной таблицы.

БАТЭ одолел «Гомель», минское и брестское «Динамо» сыграли вничью. Итоги матчей 26-го тура Беларусбанк – высшая лига-6

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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