«БАТЭ» не оставил шансов могилевскому «Днепру» – 3:0

Интрига в этом поединке бодрствовала до 33 минуты, после которой борисовчане безжалостно перекрыли гостям кислород надежды.

Фланговый навес Игоря Стасевича и вмешательство Виталия Родионова позволили открыт счет Артему Концевому. «БАТЭ» вышел вперед.

Вернувшийся в основу борисовчан Игорь Шитов хорошим пасом вывел к воротам Руслана Копанцова шустрого Ренана Брессана. Бразильская техника не подвела и в ворота «Днепра» влетел второй мяч.

После антракта хозяева поля просто получали удовольствие от своего преимущества. Демонстрируя 5000 болельщиков широкий спектр атакующих возможностей. Публика наслаждалась игрой своих любимцев и была готова простить им кучу нереализованных моментов.



Впрочем, уже в компенсированное время «БАТЭ» все таки довел счет матча до крупного. Сольный проход Игоря Шитова подхватил и результативно завершил Максим Скавыш. Красивая победа борисовчан 3:0.

Виктор Гончаренко, гл. трене ФК «БАТЭ»:

В этой игре у нас многое сошлось. Если во всех матчах, в которых мы забивали, у нас были моменты, где мы могли дожимать, то сегодня мы все удачно реализовали. А во втором тайме мы хорошо контролировали мяч. В целом игрой доволен.

В 8 туре чемпионата Беларуси также прошли матчи «Белшина» - «Нафтан» со счетом 1:0. «Минск» - «Неман» со счетом 3:1.

Расписание игр следующих туров, а также турнирная таблица.