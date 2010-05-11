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«БАТЭ» не оставил шансов могилевскому «Днепру» – 3:0

11 мая 2010 10:29
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Интрига в этом поединке бодрствовала до 33 минуты, после которой борисовчане безжалостно перекрыли гостям кислород надежды.

Фланговый навес Игоря Стасевича и вмешательство Виталия Родионова позволили открыт счет Артему Концевому. «БАТЭ» вышел вперед.

Вернувшийся в основу борисовчан Игорь Шитов хорошим пасом вывел к воротам Руслана Копанцова шустрого Ренана Брессана. Бразильская техника не подвела и в ворота «Днепра» влетел второй мяч.

После антракта хозяева поля просто получали удовольствие от своего преимущества. Демонстрируя 5000 болельщиков широкий спектр атакующих возможностей. Публика наслаждалась игрой своих любимцев и была готова простить им кучу нереализованных моментов.

Впрочем, уже в компенсированное время «БАТЭ» все таки довел счет матча до крупного. Сольный проход Игоря Шитова подхватил и результативно завершил Максим Скавыш. Красивая победа борисовчан 3:0.

Виктор Гончаренко, гл. трене ФК «БАТЭ»:
В этой игре у нас многое сошлось. Если во всех матчах, в которых мы забивали, у нас были моменты, где мы могли дожимать, то сегодня мы все удачно реализовали. А во втором тайме мы хорошо контролировали мяч. В целом игрой доволен.

В 8 туре чемпионата Беларуси также прошли матчи «Белшина» - «Нафтан» со счетом 1:0. «Минск» - «Неман» со счетом 3:1.

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