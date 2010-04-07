«БАТЭ» начинает чемпионат Беларуси с победы в Жодино

Жодинскому поединку первого тура между местными автозаводцами и борисовским «БАТЭ» так и тянуло дать подзаголовок «не только старт, но и генеральная репетиция кубкового финала».

Ведь в конце мая именно в противостоянии соседей из Жодино и Борисова будет назван владелец кубка Беларуси на ближайший год.

Правда, уже после матча оба главных тренера в один голос отвергли, скажем так, всяческую репетиционность этого поединка: до финала ещё полтора месяца и во время майской встречи всё должно быть по-другому.

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «БАТЭ»:

Довольно далеко еще до поединка, поэтому сложно судить, в каком состоянии мы будем к этому числу. Уже ближе к дате надо судить.

Александр Лисовский, главный тренер ФК «Торпедо»:

Никакой репетиции или проверки не было. Сейчас мы думаем о чемпионате, а ближе к игре будет думать о финале кубка. Это два разных события.

С удовольствием отметим, что субботнее свидание белых жодинцев и синих борисовчан, наверняка, доставило зрителям массу положительных эмоций и подарило переполненным трибунам торпедовской арены отличный футбол. Который не подпадает под стыдливо-расхожее определение «весенний».

Задорная и весёлая, особенно в первые 45 минут игра, судя по реакции болельщиков, здорово подзарядила их в пору весенне-футбольного авитаминоза.



До перерыва поближе к успеху были хозяева , автозаводцы. На 23-ей минуте, к примеру, жодинская торсида дружно издала вздох глубочайшего разочарования, когда только штанга спасла чемпионов страны после плотного удара Артура Левицкого. До перерыва вписать свои фамилии в протокольную графу авторов голов могли и торпедовец Кривобок, и борисовчанин Концевой . В общем , игра смотрелась и зрителям скучать явно было некогда.

Во втором тайме атакующий блеск поединка слегка поблек. Однако то, что не удалось футболистам до антракта с блеском исполнил бразильский новобранец «БАТЭ» Ренан Брессан. На 71-ой минуте после его дальнего удара и небольшого рикошета от защитника Сергея Коцевого, мяч по крутой траектории проследовал в ворота автозаводцев. Первый гол чемпионата Беларуси – 2010 получил бразильское авторство.

Ренан Брессан, ФК «БАТЭ»:

Это победный гол, но команде не важно, кто забивает. Что касается меня, то я очень доволен. Сначала сезона все команды равны. Главное, что мы выиграли три очка.

В оставшееся время шансов отыграться жодинцы практически не получили – слишком уж надёжно сыграла защита чемпионов страны. В итоге 1:0 - гол Брессана принёс «БАТЭ» первую победу в чемпионате.

Виктор Гончаренко, гланвый тренер ФК «БАТЭ»:

Первые матчи всегда волнительные. Тяжело в первом туре ждать содержательного футбола, после такой длительной паузы. Несмотря на то, что в кубке мы играли и ребята из Жодино, но все равно сейчас новый старт. У нас много сильных сторон, мы можем по-разному использовать наших игроков и в конце концов склонить чащу весов на свою сторону.

Александр Лисовский, главный тренер ФК «Торпедо»:

Что касается нашей игры, мы расстроены результатом. Мы проиграли. Но вешать нос ни в коем случае нельзя. Если на каждую игру команда будет выходить как сегодня, то я уверен, наши очки еще придут.