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БАТЭ и минское «Динамо» впервые в истории сойдутся в финале Кубка Беларуси по футболу

30 апреля 2026 11:56
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БАТЭ и минское «Динамо» впервые в истории сойдутся в финале Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Борисовчане по сумме двух встреч прошли мозырскую «Славию». После выездной победы они закрепили успех и в домашней встрече – 2:0. Отличились Егор Кресс и Анатолий Ярмолич. «Динамовцы» одолели действующего чемпиона страны «МЛ Витебск». Хороший задел в итоговый результат минчане внесли уже в первом поединке, обеспечив преимущество в два мяча, а в ответной дуэли перевес упрочили и при этом оставили свои ворота на замке. Единственный гол забил Карен Варданян. Решающая дуэль состоится на поле Национального футбольного стадиона 16 мая. К слову, БАТЭ чаще всех побеждал в этих соревнованиях и имеет в активе пять титулов.

# Футбол Беларуси

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