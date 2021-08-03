Прямой эфир

БАТЭ и «Гомель» сыграли вничью в центральном матче 18-го тура ЧБ по футболу

03 августа 2021 11:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В центральном матче 18-го тура футбольного чемпионата Беларуси «Гомель» дома принял борисовское БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команды в напряженном матче сыграли вничью. Результат – 2:2.

БАТЭ и «Гомель» сыграли вничью в центральном матче 18-го тура ЧБ по футболу-1

Первое место в турнирной таблице занимает солигорский «Шахтер» с 43 очками.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
3 августа на Олимпиаде в Токио разыграют медали в 9 видах спорта
03 августа 2021 09:52

3 августа на Олимпиаде в Токио разыграют медали в 9 видах спорта

Метательница копья Татьяна Холодович покинула Олимпиаду с 13-м итоговым местом
03 августа 2021 09:25

Метательница копья Татьяна Холодович покинула Олимпиаду с 13-м итоговым местом

Олимпиада в Токио. Борец Кирилл Маскевич уступил в 1/8 финала со счётом 1:9
03 августа 2021 09:14

Олимпиада в Токио. Борец Кирилл Маскевич уступил в 1/8 финала со счётом 1:9