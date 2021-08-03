БАТЭ и «Гомель» сыграли вничью в центральном матче 18-го тура ЧБ по футболу

Новости Беларуси. В центральном матче 18-го тура футбольного чемпионата Беларуси «Гомель» дома принял борисовское БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команды в напряженном матче сыграли вничью. Результат – 2:2.
Новости Беларуси. В центральном матче 18-го тура футбольного чемпионата Беларуси «Гомель» дома принял борисовское БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команды в напряженном матче сыграли вничью. Результат – 2:2.
Первое место в турнирной таблице занимает солигорский «Шахтер» с 43 очками.