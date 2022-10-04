Баскетбольный «Минск» проиграл «Парме» в Единой лиге ВТБ

Нашим баскетболистам достался непростой соперник. Предматчевые расклады поединка «Минск» – «Парма» были не в пользу «горожан». И игра показала, что на должном уровне противостоять дружине Игоря Пашутина белорусский клуб пока не в состоянии. На фоне гостей наша команда выглядела тускло и бледно. Уже после первой половины встречи «Парма» имела практически двойной перевес над «горожанами» – 40:22. По ходу матча игровое преимущество лишь увеличилось. Несмотря на то, что в четвертой четверти на площадку против хозяев вышли резервисты «Пармы». В итоге баскетбольный клуб «Минск» проиграл со счетом 48:77. Следующий матч наша команда проведет 8 октября в Москве против ЦСКА