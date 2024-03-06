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Баскетбольный клуб «Минск» не смог прервать серию поражений в Единой лиги ВТБ

06 марта 2024 19:26
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Баскетбольный клуб «Минск» провел 30-й матч в Единой лиге ВТБ в этом сезоне. И, к сожалению, потерпел 30-е, юбилейное, поражение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбольный клуб «Минск» не смог прервать серию поражений в Единой лиги ВТБ-1

«Астана» на своей площадке справилась с белорусским полпредом и записала в свой актив еще одну победу. Хотя шансы выйти победителем из этого противостояния у белорусской команды были. Достаточно сказать, что вторую и третью четверти выиграли баскетболисты «Минска». В четвертом отрезке наша дружина даже восстановила равновесие – табло зафиксировало равный счет 62:62. Однако, в концовке матча сильнее были хозяева. «Астана» нанесла «Минску» поражение – 76:70.

Напомним, команды встречались в рамках турнира группы B – здесь идет борьба за 7-14 места.

# Баскетбол

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