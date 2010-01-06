Баскетбольный клуб «Минск-2006» уступил итальянскому «Скаволини»

Со счетом 85:93 в рамках группового этапа Евровызова.

Особенно сильно подопечные Андрея Кривоноса провели третью четверть, выигранную ими в три балла, благодаря чему минчане всерьез закрутили интригу. Однако в концовке клуб из Пезаро оказался более опытным еврокубковым бойцом и победу все же не упустил.

Самым результативным игроком в составе «Минска-2006» в этом матче стал американский легионер Генри Гаррисон, набравший 20 очков и сделавший 3 подбора.

Теперь минчане занимают в турнирной таблице группы «Си» третье место, отставая от лидеров, самарских «Красных крыльев» на 4 очка. Впереди у белорусских баскетболистов последняя встреча: 12 января дома «Минск-2006» принимает голландский «Амстердам».

Роман Стронгин, телекомпания СТВ