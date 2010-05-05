Баскетболисты «Орландо Мэджик» успешно стартовали во 2-м раунде плэй-офф чемпионата НБА

В первом матче серии против «Атланты Хоукс» на паркете родной «Амвен Арены» «волшебники» разгромили гостей с редким для плэй-офф преимуществом в 43 очка: 114 на 71.

Лишь в первой четверти «ястребам» удавалось на равных держаться с хозяевами – в основном, благодаря усилиям Джоша Смита и грузина Зазы Пачулия. К первому короткому перерыву «Атланта» проигрывала только 2 очка: 23-25.

Однако уже со следующей 12-минутки перевес «Орландо» начал расти как на дрожжах: +20 – после 2-й четверти, +31 – перед заключительной 12-минуткой. В итоге всё закончилось для гостей разгромом 114:71. «Орландо» повёл в серии 1:0.

А вот в противостоянии «Лос-Анджелес Лэйкерс» и «Юты Джазз» накануне был сыгран уже второй матч. Со счётом 111 на 103 его выиграли баскетболисты «Лейкерс», которые ведут в серии – 2-0.