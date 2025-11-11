Баскетболисты «Минска» уступили МБА-МАИ в Единой молодёжной лиге

Баскетболисты «Минска» прервали серию побед на домашней площадке в Единой молодежной лиге. Наши парни принимали лидера регулярного чемпионата московский МБА-МАИ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Дмитрия Колтунова выиграли первую четверть, однако во второй инициативу упустили и на большой перерыв уходили с отставанием в 16 очков. Исправить ситуацию во второй половине противостояния не удалось. Фавориты текущего сезона забирают победу себе (73:58) и продолжают возглавлять турнирную таблицу.

Самым результативным в составе хозяев стал Давид Мукете, набравший 20 очков, на балл меньше у Виталия Дучко. В среду команды встретятся вновь, и у белорусов есть возможность взять реванш. На данный момент в активе «Минска» восемь викторий при семи поражениях. В регулярке играют 14 клубов, восьмерка лучших выйдет в плей-офф.