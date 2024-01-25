Баскетболисты «Минска» уступили «Локомотиву-Кубани» в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты «Минска» никак не могут найти свою игру. Они вновь уступили в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Краснодаре дружина проиграла серебряному призеру прошлого сезона «Локомотиву-Кубани». Хозяева со старта заявили о своих намерениях на успех, полностью владели инициативой и как итог праздновали победу с результатом 95:59. Свой предпоследний матч первого этапа «Минск» проведет 29 января на домашней арене против «Пармы».