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Баскетболисты «Минска» потерпели 33-е поражение подряд в Единой лиге ВТБ

21 марта 2024 14:03
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Баскетболисты «Минска» потерпели 33-е поражение подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. На выезде наши парни уступили клубу «Пари Нижний Новгород», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболисты «Минска» потерпели 33-е поражение подряд в Единой лиге ВТБ-1

Правда, борьбу навязать все же получилось. На протяжении трех четвертей гости сражались на равных, но на концовку сил не хватило и они вновь проиграли со счетом 61:74. Самым результативным в составе отечественной команды стал Зак Смит, в активе которого 21 балл. Баскетболисты «Минска» свой следующий матч проведут 24 марта на своей арене против московской «Руны».

# Баскетбол

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