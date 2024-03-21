Баскетболисты «Минска» потерпели 33-е поражение подряд в Единой лиге ВТБ

Правда, борьбу навязать все же получилось. На протяжении трех четвертей гости сражались на равных, но на концовку сил не хватило и они вновь проиграли со счетом 61:74. Самым результативным в составе отечественной команды стал Зак Смит, в активе которого 21 балл. Баскетболисты «Минска» свой следующий матч проведут 24 марта на своей арене против московской «Руны».