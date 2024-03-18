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Баскетболисты «Минска» потерпели 32-е поражение кряду в Единой лиге ВТБ

18 марта 2024 13:54
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Баскетбольный клуб «Минск» потерпел 32-е поражение кряду в Единой лиге ВТБ. Наша команда еще не выиграла ни одного матча в нынешнем чемпионате, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболисты «Минска» потерпели 32-е поражение кряду в Единой лиге ВТБ-1

Накануне «драконы» принимали Самару. И у этого матча, как и у некоторых предыдущих, был шанс стать первым победным в календаре «Минска» в этом сезоне. Однако вновь не сложилось. После первого перерыва гости вели – 43:34. За минуту до последнего перерыва счет стал равным. Но заключительная четверть все расставила на свои места. «Минск» уступил со счетом 86:96. Следующий матч белорусский полпред проведет 20 марта на выезде против «Нижнего Новгорода».

# Баскетбол

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