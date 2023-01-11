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Баскетболисты «Гродно-93» сразились с «Рубоном» на ЧБ

11 января 2023 11:03
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Новости Беларуси. А вот в чемпионате Беларуси по баскетболу состоялись три дуэли. Наиболее остро играли «Рубон» и «Гродно-93», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболисты «Гродно-93» сразились с «Рубоном» на ЧБ -1

Гости оставили за собой первую и вторую четверти. В оставшееся время хозяева бросились ликвидировать отставание и практически в этом преуспели. Не хватило самой малости. И все-таки приезжие баскетболисты сильнее – 76:74. Благодаря победе «Гродно» сместил «Рубон» со второго на третье место в турнирной таблице.

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# Баскетбол # Фотофакт

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