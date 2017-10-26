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Баскетболисты «Цмоки-Минск» взяли верх над командой «Бней Герцлии» из Израиля в рамках Кубка ФИБА

26 октября 2017 09:33
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Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмоки-Минск» провел второй матч группового раунда Кубка ФИБА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Израиле подопечные Александра Крутикова встречались с игроками местной «Бней Герцлии».

Напомним, в 1-м туре белорусы потерпели поражение от бельгийцев из Шарлеруа, так что вторая кряду неудача серьезно осложнила бы нашим парням борьбу за выход в следующий раунд.

По счастью, на этот раз «драконы» добились успеха. Практически на протяжении всего матча они вели в счете, пусть и не отрываясь на большое расстояние. Финальная сирена зафиксировала цифры 69:63 в пользу «Цмоков».

Следующую игру наша команда проведет 1 ноября в Венгрии против местной «Альбы».

# Баскетбол

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