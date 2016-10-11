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Баскетболисты «Цмоки-Минск» уступили «Зениту» в розыгрыше Единой лиги ВТБ

11 октября 2016 12:40
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Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмоки-Минск» взял старт в розыгрыше Единой лиги ВТБ. Домашний поединок против питерского «Зенита» вышел неудачным.

В нынешнем сезоне число участников банковского турнира сократилось до 13, а значит, и количество матчей в сезоне упадет. Но пока минским «Цмокам» игровой нагрузки хватает. На минувшей неделе «драконы» провели еще два матча в Лиге чемпионов.

Времени переживать разочарование от неудачи в еврокубке у «Цмоков» не было: уже в воскресенье – встреча с питерским «Зенитом». Соперником упорным, ведомым вперед лучшим тренером лиги ВТБ прошлого сезона Василием Карасевым, с рядом звездных игроков в составе. Соперником, которого раскусить минчанам до этого так и не удавалось. Не вышло и в этот раз, хотя реализуй «драконы» свои моменты и настроение после финальной сирены могло быть другим.

Провальная первая половина довела пассив минчан до 17 очков. После большого перерыва «Цмоки» выглядели лучше, но лишь немного сократили отставание: 71:58 – итоговая победа «Зенита». У победителей 20 очков набросал Янис Тимма. Самым результативным же на паркете стал игрок «Цмоков» Дрю Джойс – 23 балла. В ближайшее воскресенье «драконов» ждет приезд «Автодора», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Баскетбол

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