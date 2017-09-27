Баскетболисты «Цмоки-Минск» прошли в 3-й раунд квалификации баскетбольной Лиги чемпионов

В ответной игре второго круга с украинским «Будивельником», проходившей в Киеве, наш клуб был сильнее – 60:53. Напомним, 24 сентября «драконы» оформили победу и в минском матче. Теперь в финальной стадии квалификации «Цмоки» будут выяснять отношения с французским «Нантером». Поединки намечены на 29 сентября и 2 октября.