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Баскетболисты «Цмоки-Минск» прошли в 3-й раунд квалификации баскетбольной Лиги чемпионов

27 сентября 2017 12:14
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Новости Беларуси. Игроки команды «Цмоки» прошли в 3-й раунд квалификации баскетбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболисты «Цмоки-Минск» прошли в 3-й раунд квалификации баскетбольной Лиги чемпионов-1

В ответной игре второго круга с украинским «Будивельником», проходившей в Киеве, наш клуб был сильнее – 60:53. Напомним, 24 сентября «драконы» оформили победу и в минском матче. Теперь в финальной стадии квалификации «Цмоки» будут выяснять отношения с французским «Нантером». Поединки намечены на 29 сентября и 2 октября.

# Фотофакт # Баскетбол

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