Баскетболисты «Цмоки-Минск» одержали верх над «Пармой» в Единой лиге ВТБ

Новости Беларуси. Баскетболисты столичных «Цмоков» отпраздновали вторую кряду победу в Единой лиге ВТБ, а с учетом виктории «драконов» в Еврокубке ФИБА оптимистичная серия подопечных Александра Крутикова насчитывает уже 3 матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне «огнедышащие» принимали дома одного из аутсайдеров банковской лиги – «Парму». Несмотря на уверенный старт (а первая четверть завершилась с двукратный перевесом минчан – 22:11), расслабиться болельщикам «драконов» не удалось вплоть до финальной сирены.

На старте заключительной четверти гости выдали отрезок – 10:0 и буквально съели все преимущество «драконов». А вскоре пермяки и вовсе вышли вперед. На финише «Цмоки» все же вернули инициативу в свои руки: точные попадания Саддлера и Адамовича принесли белорусскому клубу минимальную победу – 66:65.

5 ноября «драконов» ждет куда более серьезное испытание: в гости пожалует один из лидеров Лиги – казанский «Уникс». А в первый день ноября «драконы» в рамках Еврокубка Фиба наведаются в гости к венгерской «Альбе».