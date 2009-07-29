Баскетболистки получат вознаграждение за 4-е место на чемпионате Европы

Об этом сообщил министр спорта и туризма Олег Качан.

Он отметил, что в соответствии с законодательством Республики Беларусь премиальные, а именно денежные призы спортсменам и вознаграждения тренерам за 4-е и последующие места на чемпионатах, первенствах, Кубках мира и Европы, не выплачиваются.

Но вместе с тем в игровых видах спорта предусмотрены премиальные выплаты за одержанные победы и ничьи в официальных матчах отборочных и финальных турниров чемпионатов мира и Европы. Таким образом, каждой баскетболистке за четыре одержанные победы на чемпионате Европы в Латвии над командами Словакии, Турции, Литвы и Израиля в ближайшее время в соответствии с нормативами на счет будет перечислено по Br8,260 млн., а тренерам - до Br6 млн.

Все необходимые документы уже оформлены, а некоторая задержка выплат баскетболисткам связана с чисто техническими причинами, связанными с перераспределением бюджетных средств с одного квартала на другой, пояснил заместитель министра спорта и туризма Дмитрий Шичко, сообщает БЕЛТА.