Баскетболистки «Цмоки» с проигрыша курской «Инвенте» стартовали в розыгрыше Балтийской лиги

Новости Беларуси. Женский баскетбольный клуб «Цмоки» стартовал в розыгрыше Балтийской лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В нынешнем сезоне некогда престижный международный турнир собрал всего 4 команды. Тем не менее, для белорусских клубов, обделенных возможностью выступать в Еврокубках, любая соревновательная практика на руку. Тем более, у «драконш» 2 ноября был шанс проверить себя в противостоянии с действующим победителем Балтлиги и нынешним участником сильнейшего российского дивизиона – курской «Инвентой».