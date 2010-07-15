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Баскетбол. Женская молодежная сборная Беларуси по баскетболу с поражения стартовала на Чемпионате Европы

15 июля 2010 14:30
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В первом матче на континентальном форуме в латвийском Лиепае белоруски уступили литовским сверстницам 56:74.

Второй матч наши соотечественницы проведут завтра против турецких баскетболисток.

Светлана Сиротко, телекомпания СТВ.

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