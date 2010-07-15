Баскетбол. Женская молодежная сборная Беларуси по баскетболу с поражения стартовала на Чемпионате Европы

Второй матч наши соотечественницы проведут завтра против турецких баскетболисток.
Светлана Сиротко, телекомпания СТВ.
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов команда Виктора Гончаренко дома учинила разгром исландскому Хафнарфьордуру, уже знакомому борисовчанам по поединкам на евроарене трехлетней давности.
Причем, победителю, Серхио Паулиньо, он уступил считанные сантиметры: триумфатора этапа определил фотофиниш.
Призовой фонд состязаний составляет 220 тысяч долларов.
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