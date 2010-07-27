Прямой эфир

Баскетбол. Пресс-служба клуба «Динамо-Москва» официально подтвердила подписание контракта с Натальей Марченко

27 июля 2010 15:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
По условиям соглашения цвета московского клуба, ставшего 8-ым в минувшем розыгрыше российской Суперлиги, наша соотечественница будет защищать один сезон.А вот центровая женской баскетбольной сборной Марина Кресс продолжит профессиональную карьеру в Греции. Напомним, минувший год Марина провела в рядах турецкого «Тарсуса» и добралась с ним до четвертьфинала национального первенства. Теперь Кресс подписала контракт с клубом «Афинакос» сроком на один год.

Другие новости рубрики

Все новости
27 июля 2010 15:11

В Барселоне стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике

27 июля 2010 15:08

Футбол. Монтаруп и Баланович дисквалифицированы

27 июля 2010 08:17

Белорусы рассчитывают завоевать пять медалей легкоатлетического чемпионата Европы