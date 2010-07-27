Баскетбол. Пресс-служба клуба «Динамо-Москва» официально подтвердила подписание контракта с Натальей Марченко

По условиям соглашения цвета московского клуба, ставшего 8-ым в минувшем розыгрыше российской Суперлиги, наша соотечественница будет защищать один сезон.А вот центровая женской баскетбольной сборной Марина Кресс продолжит профессиональную карьеру в Греции. Напомним, минувший год Марина провела в рядах турецкого «Тарсуса» и добралась с ним до четвертьфинала национального первенства. Теперь Кресс подписала контракт с клубом «Афинакос» сроком на один год.