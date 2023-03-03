Баскетбол. «Минск» проиграл российской «Самаре» в Единой лиге ВТБ

После нескольких недель перерыва в Единой лиге ВТБ команды возобновили соревновательный сезон. Баскетбольный клуб «Минск» на выезде встречался с «Самарой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша команда уже давно потеряла шансы на выход в плей-офф. Неудачная серия белорусского клуба составляла 16 поражений подряд. И в этот раз баскетболисты «Минска» не сотворили сенсацию. Первую четверть наши проиграли со счетом 9:23. Те же 14 очков разницы сохранились и после второй четверти – 25:39. После большого перерыва преимущество хозяев увеличилось. И финальный свисток зафиксировал победу «Самары» со счетом 90:56.