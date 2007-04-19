Баскетбол: финальная сирена зафиксировала убедительную победу ОЗАА

Разница в классе второй и предпоследней команд по итогам регулярного чемпионата оказалась чересчур велика, чтобы можно было рассчитывать на неожиданный результат противостояния БНТУ и ОЗАА.

Команда Николая Бузлякова, выиграв первую встречу в родных стенах 88:67, пожаловала в Минск с логичной целью - обеспечить себе место в полуфинале, не затягивая серию - с чем справилась, в общем-то, не сильно утруждаясь. Хотя хозяева одному из фаворитов первенства пытались навязать борьбу. Уступив восемь очков в первой четверти, политехники сумели к середине второго периода сравнять счет 35:35. Продержалось равновесие недолго - Георгий Кондрусевич двумя точными трехочковыми и Андрей Плотников дважды со средней дистанции к большому перерыву успели создать 10-очковый отрыв.

Во второй половине игры в догонялки не получилось. Осиповичские баскетболисты переигрывали соперника и наращивали преимущество в счете. Финальная сирена зафиксировала убедительную победу ОЗАА - 102:73.

Вот как завершились другие матчи: дальше идут Виталюр, Гродно-93 и Минск-2006, а Минск-2006 и Локомотив продолжат выяснение отношений.

Баскетбол. Чемпионат Беларуси

Мужчины. ¼ финала

ВИТАЛЮР Минск - СОЖ Гомель 151:58, 112:64

счет в серии 2:0

ГРОДНО-93 - ТЕМП-ОШВСМ Могилев 96:87, 78:69

счет в серии 2:0

ОЗАА Осиповичи - БНТУ Минск. 88:67, 102:73

счет в серии 2:0

МИНСК-2006 - ЛОКОМОТИВ-КИС Витебск 70:64, 89:59

счет в серии 2:0