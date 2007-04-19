Баскетбол: финальная сирена зафиксировала убедительную победу ОЗАА

Команда Николая Бузлякова, выиграв первую встречу в родных стенах 88:67, пожаловала в Минск с логичной целью - обеспечить себе место в полуфинале, не затягивая серию - с чем справилась, в общем-то, не сильно утруждаясь. Хотя хозяева одному из фаворитов первенства пытались навязать борьбу. Уступив восемь очков в первой четверти, политехники сумели к середине второго периода сравнять счет 35:35. Продержалось равновесие недолго - Георгий Кондрусевич двумя точными трехочковыми и Андрей Плотников дважды со средней дистанции к большому перерыву успели создать 10-очковый отрыв.
Во второй половине игры в догонялки не получилось. Осиповичские баскетболисты переигрывали соперника и наращивали преимущество в счете. Финальная сирена зафиксировала убедительную победу ОЗАА - 102:73.
Вот как завершились другие матчи: дальше идут Виталюр, Гродно-93 и Минск-2006, а Минск-2006 и Локомотив продолжат выяснение отношений.
Баскетбол. Чемпионат Беларуси
Мужчины. ¼ финала
ВИТАЛЮР Минск - СОЖ Гомель 151:58, 112:64
счет в серии 2:0
ГРОДНО-93 - ТЕМП-ОШВСМ Могилев 96:87, 78:69
счет в серии 2:0
ОЗАА Осиповичи - БНТУ Минск. 88:67, 102:73
счет в серии 2:0
МИНСК-2006 - ЛОКОМОТИВ-КИС Витебск 70:64, 89:59
счет в серии 2:0