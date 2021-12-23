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Баскетбол. «Цмоки-Минск» и «Гродно-93» встретятся в финале Кубка Беларуси

23 декабря 2021 12:23
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Новости Беларуси. Стали известны оба финалиста Кубка Беларуси по баскетболу. За трофей сразятся «Цмоки-Минск» и «Гродно-93», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Баскетбол. «Цмоки-Минск» и «Гродно-93» встретятся в финале Кубка Беларуси-1

«Драконы» в своей полуфинальной схватке в непростой игре одолели могилевский «Борисфен». К третьей четверти минчане отставали на 11 очков, но смогли собраться и завершить встречу в свою пользу. Итоговые цифры – 82:74.  

А «Гродно-93» во втором матче дня со счетом 95:71 расправился с витебским «Рубоном», который теперь сразится с «Борисфеном» за бронзовые медали турнира в 17:00. Титульная схватка между «Цмоки-Минск» и «Гродно-93» начнется в 20:00.  

# Баскетбол # Фотофакт

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