Баскетбол. «Цмоки-Минск» и «Гродно-93» встретятся в финале Кубка Беларуси

Новости Беларуси. Стали известны оба финалиста Кубка Беларуси по баскетболу. За трофей сразятся «Цмоки-Минск» и «Гродно-93», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Драконы» в своей полуфинальной схватке в непростой игре одолели могилевский «Борисфен». К третьей четверти минчане отставали на 11 очков, но смогли собраться и завершить встречу в свою пользу. Итоговые цифры – 82:74.

А «Гродно-93» во втором матче дня со счетом 95:71 расправился с витебским «Рубоном», который теперь сразится с «Борисфеном» за бронзовые медали турнира в 17:00. Титульная схватка между «Цмоки-Минск» и «Гродно-93» начнется в 20:00.