Бары Коста-Рики в честь успеха своей сборной бесплатно угощают посетителей пивом

ЧМ-2014 по футболу. В костариканских барах в честь успеха национальной сборной посетителей бесплатно угощают пивом.

Перед игрой одна из крупнейших пивоваренных компаний страны опубликовала заявление, в котором сообщила, что в случае победы сборной посетителям будет бесплатно предлагаться пенный напиток в 30 барах по всей стране.

Такой всплеск радости и щедрости в честь победы команды в этой стране не случаен. Сборная Коста-Рики впервые в истории попала в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

Это достижение вдвойне ценно тем, что Коста-Рика вышла лидером из очень непростой группы, обыграв уругвайцев (3:1) и итальянцев (1:0). Вничью костариканцы сыграли с Англией (0:0).

В ночь с 29 на 30 июня Коста-Рика в драматичном противостоянии отобрала путевку в 1/4 у команды Греции. 2 тайма и 2 экстра-тайма - 120 минут времени не смогли выявить победителя. Счет 1:1 обрек команды на серию послематчевых пенальти.

Сельсо Борхес, Брайан Руис, Джанкарло Гонсалес, Жоэль Кэмпбелл, Майкл Уманья с 11 метров отправили свою дружину в следующий этап мундиаля.

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Коста-Рика - Греция» в Твиттере! Чтобы быть в курсе событий, присоединяйтесь к нам по этой ссылке!

Стенограмма онлайн-трансляции здесь!

Серия пенальти закончилась со счетом 5:3. Греция летит домой, а Коста-Рика встретится с Нидерландами в четвертьфинале 5 июля в 23.00.

За новостями чемпионата мира по футболу с 12 июня по 13 июля следите вместе с ctv.by!