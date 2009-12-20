«Барселона» стала лучшей командой планеты

Испанская «Барселона» не без труда в финале клубного чемпионата мира по футболу выиграла у аргентинского «Эстудиантеса».

Матч, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ), завершился со счетом 2:1 в пользу каталонского клуба.

Первый мяч в ходе игры забили футболисты латиноамериканской команды, когда на 37-й минуте отличился Боселли.

«Барса» смогла сравнять счет только в самой концовке основного времени матча — ворота «Эстудиантеса» поразил Педро Родригес на 89-й минуте. А победный гол в свой актив записал аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси на 110-й минуте, забивший мяч в падении грудью.

Победителями двух последних турниров становились европейские команды — итальянский «Милан» в 2007 году и английский «Манчестер Юнайтед» в 2008 году, напоминает NEWSru.com.