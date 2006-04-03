Барокамера для спортсменов

Специалисты клиники Витебского Государственного медицинского университета решили использовать барокамеры для подготовки атлетов. Медики считают, что использование барокамер позволит повысить резервные возможности организма во время выступления на международных аренах в разных климатических условиях. Барокамера позволяет создать климатические условия, которые характерны для разных высот - до 3,5 метров над уровнем моря. Поэтому правительство республики поручило соответствующим министерствам и медикам разработать методики использования возможностей барокамеры для подготовки спортсменов. Анатолий Аладько, главный врач клиники ВГМУ сообщил, что сейчас определяются виды спорта, где необходимо использование барокамеры для подготовки атлетов. Таким образом, к международным стандартам многие белорусские спортсмены будут готовиться в Витебске. Здесь для них создана не только медицинская база. Хорошо оснащен для тренировок и центральный спортивный комплекс, и Дворец спорта областного центра.