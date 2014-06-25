Барак Обама попал в сборную Англии по футболу из-за ошибки производителей сувениров

Новости Великобритании. Президент Соединенных Штатов Барак Обама попал в сборную Англии по футболу. Это произошло из-за ошибки английских производителей сувениров с символикой чемпионата мира. Судя по всему, среди работников компании не нашлось поклонников игры.

Вместо фотографии защитника команды Криса Смоллинга на целой партии посуды появились изображения американского лидера.

Узнав о своей оплошности, производитель попытался изъять бракованный товар из продажи. Но кружки с портретом Барака Обамы были раскуплены практически мгновенно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.