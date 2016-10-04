«Baltic Cup 2016» – открытые международные соревнования по бесснежным видам ездового спорта прошли в Беларуси

Энергия, сила, резвость и скорость. Северные ездовые собаки радуют своим азартом и удалью. Как вид спорта, гонки на собаках возникли в Северной Америке и были включены в программу первых зимних Олимпийских игр.

В этом году более тысячи участников из Украины, Литвы, Латвии, России, Эстонии приехали в Беларусь, чтобы выяснить, кто «самый быстрый и выносливый».

Открытые международные соревнования по бесснежным видам ездового спорта «Baltic Cup 2016» – Кубок Балтики впервые в нашей стране.

Гонки на собаках подразделяются на несколько дисциплин. Самая распространенная – каникросс – собака тянет за собой бегущего человека. Здесь спортсмен и собака в прямом и переносном смысле связаны друг с другом. А вот в гонке на велосипедах хозяин должен полностью доверять своему питомцу и уметь управлять четвероногим другом. В этих дисциплинах выступает и Валентина Протосовицкая со своим любимцем Джеки. Ещё несколько лет назад сегодняшняя спортсменка не представляла, что в её квартире появится вот такое пушистое чудо и полностью изменит её жизнь.

Ещё две разновидности бесснежных гонок – езда на скутере и на карте. Участвовать могут сразу несколько собак в упряжке. Для Сергея Волынкина это возможность задействовать всех своих любимцев, а их у него немало.

Главное в гонках на собаках – командный дух и умение чувствовать друг друга. А потому особых ограничений для участия не существует. Свои спортивные таланты проявляют довольно разномастные участники.

Пушистый лисий хвост, уши торчком и сильные лапы – таких обаятельных спортсменов сложно обойти стороной. А уж какие они быстрые и выносливые! Ведь, призвание этих собак ещё с древних времён – тянуть огромные упряжки по бесконечным северным просторам. Чтобы не потерять сноровку, четвероногим спортсменам необходимы постоянные тренировки. Да, и хозяевам приходится всегда держать себя в форме.

Рвение, сноровка и прыть – для каждого из спортсменов в этих гонках уже само участие в радость. А потому похвала хозяина после забега и аплодисменты зрителей – самая лучшая награда.