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«Baltic Cup 2016» – открытые международные соревнования по бесснежным видам ездового спорта прошли в Беларуси

04 октября 2016 09:16
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Энергия, сила, резвость и скорость. Северные ездовые собаки радуют своим азартом и удалью. Как вид спорта, гонки на собаках возникли  в Северной Америке и были включены в программу первых зимних Олимпийских игр.

В этом году более тысячи участников из Украины, Литвы, Латвии, России, Эстонии  приехали в Беларусь, чтобы выяснить, кто «самый быстрый и выносливый».

Открытые международные соревнования по бесснежным видам ездового спорта «Baltic Cup 2016» – Кубок Балтики впервые в нашей стране.

Гонки на собаках подразделяются на несколько дисциплин. Самая распространенная – каникросс – собака тянет за собой бегущего человека. Здесь спортсмен и собака  в прямом и переносном смысле связаны  друг с другом. А вот в гонке на велосипедах хозяин должен полностью доверять своему питомцу и уметь управлять четвероногим другом. В этих дисциплинах выступает и Валентина Протосовицкая со своим любимцем Джеки. Ещё несколько лет назад сегодняшняя спортсменка не представляла, что в её квартире появится вот такое пушистое чудо и полностью изменит её жизнь.

Ещё две разновидности бесснежных гонок – езда на скутере и на карте. Участвовать могут сразу несколько собак в упряжке. Для Сергея Волынкина это возможность задействовать всех своих любимцев, а их у него немало.

Главное в гонках на собаках – командный дух и умение чувствовать друг друга. А потому особых ограничений для участия не существует. Свои спортивные таланты проявляют довольно  разномастные участники.

Пушистый лисий хвост, уши торчком и сильные лапы – таких обаятельных спортсменов сложно обойти стороной. А уж какие они быстрые и выносливые! Ведь, призвание этих собак ещё с древних времён – тянуть огромные упряжки по бесконечным северным просторам.  Чтобы не потерять сноровку, четвероногим спортсменам необходимы постоянные тренировки. Да, и хозяевам приходится всегда держать себя в форме. 

Рвение, сноровка и прыть – для каждого из спортсменов в этих гонках уже само участие в радость. А потому похвала хозяина после забега и аплодисменты зрителей – самая лучшая награда.

# Человек и животные # Фотофакт # Ричард Пырзма # Валентина Протосовицкая # Сергей Волынкин

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