Бабушка Луиса Суареса согласна с президентом Уругвая: ФИФА несправедливо к футболисту

ЧМ-2014 по футболу. Президент Уругвая Хосе Мухика выступил в защиту форварда сборной Луиса Суареса. По словам политика, ФИФА слишком сурово наказало нападающего команды.

Хосе Мухика, президент Уругвая:

Итальянцы любят провоцировать соперников. Но на этот раз они зашли слишком далеко. Мы часто видим, как на поле совершаются гораздо более грязные и опасные приемы. Но за них так сурово не наказывают. Видимо, ФИФА считает, что в отношении Суареса можно было так поступить только из-за того, что он представляет маленький Уругвай.

Бабушка звезды уругвайского футбола Лила Пирис Да Роса считает, что организаторы чемпионата мира с самого начала хотели, чтобы ее внук выбыл из игры.

Лила Пирис Да Роса, бабушка Луиса Суареса:

Всем известно, что они сделали с Луисом. Они не хотели его выкинуть с чемпионата, они это сделали. Выкинули, как собаку.

Напомним, Луиса Суареса дисквалифицировали на 9 матчей и отстранили от любой футбольной деятельности на 4 месяца за укус защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини в матче ЧМ-2014.

Сборная Уругвая примет участие в 1/8 финала уже без своего лидера.

Матч Уругвай - Колумбия состоится 28 июня в 23.00

Следите за новостями чемпионата мира с 12 июня по 13 июля вместе с ctv.by!