Азаренко сыграет на турнире категории «Премьер» в Индиан-Уэллсе

Новости Беларуси. Виктория Азаренко сыграет на турнире категории «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования пройдут с 7 по 18 марта. Белорусская теннисистка не выступала на турнирах с июля 2017 года, когда началась судебная тяжба между ней и отцом ее ребенка.

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Всего же в Индиан-Уэллсе сыграют четыре белоруски. Помимо Азаренко это Арина Соболенко, Александра Саснович и Вера Лапко, которая начнет выступление в квалификации.