Прямой эфир

Азаренко сыграет на турнире категории «Премьер» в Индиан-Уэллсе

05 марта 2018 20:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Виктория Азаренко сыграет на турнире категории «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования пройдут с 7 по 18 марта. Белорусская теннисистка не выступала на турнирах с июля 2017 года, когда началась судебная тяжба между ней и отцом ее ребенка.

«Эй, мы едем к тебе, Paribas Open»: Виктория Азаренко сообщила о возвращении в теннис

Всего же в Индиан-Уэллсе сыграют четыре белоруски. Помимо Азаренко это Арина Соболенко, Александра Саснович и Вера Лапко, которая начнет выступление в квалификации.

# Теннис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Хочу быть как Дарья Домрачева»: о чём мечтает молодое поколение биатлонистов?
05 марта 2018 18:45

«Хочу быть как Дарья Домрачева»: о чём мечтает молодое поколение биатлонистов?

«Я думаю, наша команда к этому готова». Как дзюдоисты готовятся к Европейским играм? Репортаж СТВ
05 марта 2018 08:58

«Я думаю, наша команда к этому готова». Как дзюдоисты готовятся к Европейским играм? Репортаж СТВ

«Пусть белорусы стараются и зарабатывают». Президент о ситуации в белорусском хоккее
04 марта 2018 20:51

«Пусть белорусы стараются и зарабатывают». Президент о ситуации в белорусском хоккее