Азаренко продолжает успешное выступление на турнире категории «Премьер» в Стенфорде

Призовой фонд турнира — 700 тысяч долларов.

Накануне вечером белорусская теннисистка вышла в четвертьфинал, переиграв хозяйку корта Мелани Удин – 6:3, 6:1. Следующей соперницей Виктории будет 4-я сеяная француженка Марион Бартоли. Девушки играли между собой трижды, и все три раза победа оставалась за белоруской.

Продолжает борьбу Азаренко и в парном разряде вместе с Марией Кириленко. Накануне белорусско-российский дуэт оформил выход в полуфинал, переиграв третью сеяную пару Алиса Клейбанова (Россия)-Шахар Пир (Израиль) – 6:3, 4:6, 10:3.

Ольга Говорцова турнир в Стенфорде покидает. Во втором круге белоруска уступила россиянке Марии Шараповой в двух сетах с одинаковым счетом – 6:3.

Завершила борьбу на другом турнире в Стамбуле с призовыми 220 тысяч и Татьяна Пучек. В дуэте с россиянкой Александрой Пановой в полуфинале парного разряда она уступила другой россиянке Марии Кондратьевой и чешке Владимире Угриловой – 3:6, 1:6.