Азаренко прервала матч в Штутгарте из-за травмы

На стадии четвертьфинала Азаренко уступила 15-й ракетке планеты – Анетт Контавейт. Первый сет белорусская спортсменка взяла – 7:5. Во втором она также была близка к победе. Но Контавейт была убедительнее – 7:5 в её пользу.

Борьба закончилась в третьем сете, когда Азаренко почувствовала боль в плече. К сожалению, при счете – 0:3 Виктория отказалась от продолжения борьбы. А Контавейт идет дальше.