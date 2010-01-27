Азаренко покидает одиночный разряд открытого первенства Австралии

Сегодня в четвертьфинале турнира Азаренко уступила первой ракетке мира Серене Уильямс в трех сетах: 6:4, 6:7, 2:6.

В драматичном противостоянии, которое продолжалось 2 часа 27 минут, Азаренко ничего не смогла поделать с мощнейшими подачами теннисистки из США. В итоге Уильямс за весь поединок собрала внушительную коллекцию из 17 эйсов. Для сравнения белоруска сделала единственную подачу навылет. А вот двойных ошибок в пассиве у Азаренко в пять раз больше: пять против одной. Поэтому победу американки следует признать объективно заслуженной.

В полуфинале Серена Уильямс встретится с китаянкой Ли На, обыгравшей в трех сетах Венус Уильямс.