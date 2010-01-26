Азаренко и Кузнецова проиграли в 1/8 финала парного разряда Australian open

Сегодня в утренней программе Открытого чемпионата Австралии по теннису лидер нашей женской сборной Виктория Азаренко вместе с россиянкой Светланой Кузнецовой провела поединок против первых сеяных в Мельбурне — Кары Блэйк-Лизэль Хубер.

К сожалению, эту встречу российско-белорусский тандем уступил — 3:6, 3:6.

Теперь белоруске предстоит сосредоточиться на предстоящем завтра четвертьфинальном поединке одиночного разряда. Напомним, ее соперницей на этой стадии турнира будет первая ракетка планеты Серена Уильямс.

Год назад пути этих теннисисток на кортах Мельбурн-Парка пересеклись в 1/8 финала. Тогда Азаренко не смогла доиграть матч из-за недомогания. Серена же за свою карьеру четыре раза выигрывала Australian Open, в том числе и в прошлом сезоне.

Россиянка Надежда Петрова не сумела в рамках одного турнира выбить из борьбы сразу двух экс-первых ракеток мира. Напомним, ранее она переиграла бельгийку Ким Кляйстерс, но вот сегодня оказать должного сопротивления Жюстин Энен не смогла.

