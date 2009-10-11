Автор чудо-гола спас Марадону от позора

Главный тренер сборной Аргентины по футболу назвал «чудом» победу со счетом 2:1 над командой Перу в отборочном матче ЧМ-2010 на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе.

Счет в самом начале второго тайма открыл нападающий мадридского «Реала» аргентинец Гонсало Игуаин, но на последней минуте основного времени перуанец Эрнан Ренгифо сделал ничью - 1:1. Однако через пару минуты, уже в добавленное арбитром время, ветеран «альбиселестес» 35-летний нападающий «Бока Хуниорс» Мартин Палермо забил решающий мяч.

«Матч был очень драматичным, но в итоге мы победили. Встреча заканчивалась вничью, на стадионе разбушевалась настоящая буря с дождем, и мы уже ничего не успевали сделать. Я уже думал о худшем, но случилось чудо - всех нас спас святой Палермо», - заявил Марадона по окончании игры.

По словам Марадоны, победа над перуанцами подарила аргентинцам «жизнь и надежду». Сборная под его руководством получила реальный шанс добыть путевку на финальный турнир в ЮАР уже после встречи с командой Уругвая в ближайшую среду, сообщает NEWSru.com.

Напрямую на чемпионат мира из Южной Америки попадают четыре сборных (Бразилия, Парагвай и Чили уже обеспечили свое участие). Пятая должна пробиваться через стыковочные матчи с командой из зоны КОНКАКАФ, в которую входят страны Северной Америки и Карибского бассейна.