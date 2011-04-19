Аутсайдер прошлого розыгрыша чемпионата Беларуси ФК «Торпедо» обыграло бронзового призера ФК «Минск»

Футбольный клуб «Минск», переселившийся с главной арены страны и обживающий сейчас хорошо знакомые, даже где-то родные пенаты стадиона «Торпедо», в четвертом туре принимал жодинских «автозаводцев».

Столичные футболисты, показалось, как-то самонадеянно собирались пополнить свой актив тремя победными очками без чрезмерного напряжения. Однако дебютный территориальный перевес голевых дивидендов подопечным Виталия Тараканова не принес. А ближе к экватору первой половины матча игровая инициатива и вовсе перешла к гостям, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вратарю «Минска» Симосу Скиндерису все чаще приходилось активно вступать в игру. А на 18-й минуте на выручку голкиперу хозяев пришла даже штанга. Именно в нее пробил с 11-метрой отметки форвард жодинцев Игорь Кривобок, вызвавшийся исполнить футбольное наказание.

Тем не менее, Кривобок исправился еще до перерыва. На 31-й минуте капитан гостей Игорь Трухов мудрено и расчетливо исполнил угловой, а коварный Кривобок, притаившийся на дальней штанге, дождался мяча и беспрепятственно отправил его в ворота «горожан».

Торпедовцы вышли вперед и сумели, забегая вперед, сохранить свой минимальный перевес до финального свистка. Хотя, после перерыва, когда на поле пошел более-менее открытый, остро атакующий футбол неплохие шансы отличиться упустили обе команды.

В конечном итоге, победа осталась за гостями из Жодино. С минимальным счетом – 1:0.