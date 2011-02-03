Аутсайдер чемпионата Беларуси-2010 ФК «Торпедо» (Жодино) выиграл «Брестский зимний кубок»

«Брестский зимний кубок» можно назвать традиционным. Нынешний розыгрыш стал уже четвертым. На это раз в городе над Бугом собрались три клуба белоруской элиты, компанию которым составил представитель Первой Лиги минский «СКВИЧ».

Начался турнир с неприятного сюрприза: по техническим причинам организаторам не удалось обеспечить подогрев поля. Как следствие, футболисты были вынуждены играть на промерзшем синтетическом покрытии.

Первыми скользкий газон опробовали соперники по недавнему минскому спаррингу жодинское «Торпедо» и «СКВИЧ», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Тогда сильнее оказался столичный клуб, неожиданно для многих обыгравший торпедовцев с крупным счетом – 5:2. Наверняка, черно-белые держали в уме этот результат и горели желанием взять реванш за ощутимое поражение. Боевой настрой помог автозаводцам.

Не прошло и минуты, как был открыт список голевых свершений брестского турнира. Игорь Кривобок воспользовался подачей с углового и вывел вперед жодинцев. Однако резвый старт не получил продолжения. Футболисты больше боролись со скользким покрытием, чем друг с другом, и счет до перерыва остался прежним.

На вторую половину наставник «СКВИЧА» Владимир Гольмак выпустил шесть новых игроков. А вот главком «Торпедо» Сергей Гуренко заменил лишь голкипера. Возможно, эти факторы стали определяющими. На 58 минуте более свежие минчане сравняли счет усилиями Николая Швыдакова. Вскоре после пропущенного мяча рулевой торпедовцев поменял практические всех футболистов, но никому из них не было суждено отличиться. Встреча так и завершилась – 1:1.

«Торпедо» не может обыграть перволиговую столичную команду на протяжении последних трех игр.

Следом выясняли отношения брестские динамовцы и «Витебск». И в этом поединке победителя выявить не удалось. Хозяева забили дважды, но удержать перевес не смогли. Ничья – 2:2.

Второй день брестского турнира вновь открывали торпедовцы. Встреча с футболистами «Витебска» сложилась для подопечных Сергея Гуренко непросто. Дважды черно-белые уступали, но все же свели матч в ничейную гавань – 2:2.

Во втором матче дня брестское «Динамо» проверяло на прочность «СКВИЧ», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Правда, на деле получилось как раз наоборот. Столичные футболисты уверенно сдерживали атакующие акции хозяев, которые провели практически весь первый тайм на половине соперника. Но вскрыть надежную оборону подопечных Владимира Гольмака оказались не в состоянии. Во второй половине красно-белые стали действовать наглее, огрызаясь острыми контратакующими действиями. Одна из таких вылазок в тылы соперника завершилась плотным ударом Павла Шмегеро. 1:0. «СКВИЧ» повел и в итоге сумел удержать добытое преимущество вплоть до финального свистка.

Эта виктория позволила единственному представителю Первой Лиги возглавить турнирную таблицу после двух игровых дней. А Юрий Пунтус, не впечатленный действиями своих футболистов, отправил из расположения «Динамо» находившихся на просмотре полузащитников: Ивана Василенка из «Городеи» и Игоря Макарова из «Витебска».

Третий, и заключительный день турнира, должен был ответить на вопрос: «Быть или не быть сенсационной победе столичного «СКВИЧа» на зимнем кубке?». Причем последняя встреча турнира могла стать чистой формальностью, если бы «СКВИЧ» выиграл у «Витебска». Но этого, как можно было догадаться по присутствию сослагательного наклонения в предыдущей фразе, не произошло.

В равной игре с одинаковым количеством моментов для взятия ворот удачливее или, возможно, выносливее оказались представители элиты. На 91 минуте Игорь Холодков забил единственный мяч в этой встрече и тем самым вывел свою команду на первое место в турнирной таблице. И что более важно, поздравил своего главкома Сергей Боровского с Днем рождения. Именно 29 января наставник праздновал свое 55-летие.

«Брестский зимний кубок» закрывал поединок хозяев турнира и жодинского «Торпедо». Несмотря на то, что первыми забили динамовцы, волевую викторию праздновали жодинцы – 2:1.

В итоге «Витебск» и «Торпедо» с абсолютно равными показателями оказались на первой строчке, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Победителя пришлось определять с помощью жребия. Фортуна, в итоге, улыбнулась «Торпедо», которое и стало обладателем зимнего кубка.