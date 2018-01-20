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Australian Open: Александра Саснович не смогла выйти в 1/8 финала

20 января 2018 19:24
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Новости Беларуси. Александра Саснович не смогла выйти в 1/8 финала  теннисного Australian Open. Зачехлить ракетку ее заставила 8 номер состязаний, француженка Каролин Гарсия. Проигрыш — 3:6, 7:5, 2:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Australian Open: Александра Саснович не смогла выйти в 1/8 финала -1

Завершили выступление в миксте и Максим Мирный вместе с китаянкой Шуай Пен. А вот Андрей Василевский с чилийцем Подлипником-Костильо в парном разряде сумели выбить из борьбы 4 дуэт турнира, французов Эрбера и Маю, тяжелая победа в трех сетах 7:6, 5:7, 7:6.

# Теннис

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