Australian Open: Александра Саснович не смогла выйти в 1/8 финала

Новости Беларуси. Александра Саснович не смогла выйти в 1/8 финала теннисного Australian Open. Зачехлить ракетку ее заставила 8 номер состязаний, француженка Каролин Гарсия. Проигрыш — 3:6, 7:5, 2:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Завершили выступление в миксте и Максим Мирный вместе с китаянкой Шуай Пен. А вот Андрей Василевский с чилийцем Подлипником-Костильо в парном разряде сумели выбить из борьбы 4 дуэт турнира, французов Эрбера и Маю, тяжелая победа в трех сетах 7:6, 5:7, 7:6.