Ассоциация БФФ приняла решение делегировать на "Кубок чемпионов Содружества"

20 января в Москве состоится "Кубок чемпионов Содружества", рефери ФИФА - Валерия Величко.

А вот матчи международного турнира молодежных сборных, которые пройдут в последней декаде января в Дохе, будут обслуживать рефери ФИФА Алексей Кульбаков и его ассистент Вячеслав Быков. Напомним, в этих соревнованиях примет участие и наша молодежка. Подопечные Юрия Курненина сыграют в квартете "В" со сборными Египта, Ирана и Южной Кореи. Квартет "А" составят команды Катара, Японии, Южноафриканской республики и Объедененных Арабсикх Эмиратов.

Бразильский игрок испанской "Барселоны" Роналдиньо наведался в родной город Порту-Алегри, где на специально созванной пресс-конференции объявил об открытии института.

Для этой цели он выкупил почти 12 гектаров земли и финансировал строительство. Теперь около трех с половиной тысяч подростков из бедных семей смогут получить высшее образование. В окружении детей, которые обступили кумира, Роналдиньо не сдержал эмоций и расплакался.

"Это самый счастливый день в моей жизни, потому что моя мечта - помогать другим", - заявил растроганный футболист.