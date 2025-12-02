Ассоциация «Белорусская федерация футбола» подвела итоги заключительного 35-го тура чемпионата страны

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» подвела итоги заключительного тура 35-го чемпионата страны, сообщили программе «СТВ-спорт».

Лучшим игроком признан форвард «Гомеля» Денис Лаптев. Опытный нападающий оформил голевой дубль и помог своей команде обыграть «Сморгонь» – 3:1. Гомельчане в итоге заняли 9-е место, а их соперник стал 14-м и проведет два переходных матча с бобруйской «Белшиной» за право выступать в высшей лиге в следующем сезоне. Автором самого красивого гола стал Алексей Вакулич.

Защитник минского «Динамо» эффектным дальним ударом открыл счет в игре с чемпионом страны «МЛ Витебском». Матч в итоге завершился вничью – 1:1. Столичный клуб после двух подряд чемпионских титулов на этот раз завоевал серебро. Официально итоги всего футбольного сезона подведут сегодня на традиционной церемонии «Звездный мяч».