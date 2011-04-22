Артем Демков, сборная Беларуси – о матче с Данией (7:0): Не выполнили установку на первую игру и тренер нам немного «вставил»

При подходе к местному спортивно-развлекательному комплексу поверилось: наконец, болельщики и национальная сборная обретут друг друга. Ажиотаж был налицо. Но уже внутри пришло осознание: зрители собрались на хоккей поздно, досмотр на входе был более тщательным, чем обычно. Вот и возникла очередь. Аншлаг опять не состоялся.

Зато состоялась победа белорусов. Самая убедительная пока в этой серии товарищеских поединков.

Петр Бэкман, главный тренер сборной Дании:

Мы просто не были готовы к этому матчу. Почему? Даже не могу сказать.

Все решилось еще в первом периоде. Оставшиеся 40 минут мы просто доигрывали.

Вторит своему датскому коллеге и Эдуард Занковец.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Один из тех матчей, когда все получалось. В принципе, ребята поймали кураж. Сложно даже найти какие-то отрицательные моменты в игре.

За счет чего случился такой резкий поворот? От напряженной неудачной игры на «Минск-Арене» к солигорскому триумфу – сказать трудно.

Белорусам везло с реализацией моментов с самого начала, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И в первом периоде они забили почти все моменты, которые создали. С другой стороны, и тренеры, и игроки твердят: после поражения многое пришлось менять.

Сергей Демагин, сборная Беларуси:

Было много ошибок. По составу сделали буквально пару изменений. Посмотрели видео, увидели, какие ошибки нельзя делать. И сегодня в нападении у нас буквально все получалось.

Артем Демков, сборная Беларуси:

Не выполнили установку на первую игру. А потом нам тренер немного «вставил». И сегодня выполнили установку от и до.

Был настрой на реванш. Старались выиграть.

Мне кажется, что некоторые игроки уже подумали, что они в сборной поедут на чемпионат мира. И старательности и трудолюбия стало у них немного меньше. За это мы и поплатились.

Демков, который, кстати, на чемпионат мира не попадет, в субботу во всю старался доказать свою нужность тренерскому штабу. Дубль Артема стал еще и прощанием с солигорскими болельщиками. В межсезонье нападающий, скорее всего, сменит клубную прописку.

Артем Демков, сборная Беларуси:

Да, это повлияло. Сначала народ не приходил, а потом, когда забил два гола, люди пришли.

Блестяще действовала и первая тройка – Китаров – Степанов – Демагин. Цельное впечатление произвело третье звено – Осипов – Ефименко – Ковыршин. Правда, Никите не повезло. Он лег под шайбу, выручил команду, но, получив травму, лишил себя шансов на поезду в Кошице.

Тем не менее, формирование этих звеньев стало главным итогом нынешнего Евровызова для нашей сборной.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

По итогам двух матчей удалось, мне кажется, найти правильные сочетания, которые, в принципе, могут быть использованы на чемпионате мира. Есть неплохие варианты игры в неравных составах, которые, мне кажется, работали.

К положительному можно отнести и то, что физическое состояние на неплохом уровне.

Из семи шайб в ворота Белбрайта и Нильсона по две забросили Китаров и Демков, по одной – Хоромандо, Антонов и Дрозд, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Белорусская сборная легко комбинировала, уверенно оборонялась, выиграла почти всю силовую борьбу. В общем, произвела впечатление, хоть и на фоне немощного соперника.

Сергей Демагин, сборная Беларуси:

Все великолепно. Хоть завтра на чемпионат мира.

Не ясным только стало, как после такой победы Эдуард Занковец будет определять состав. Если, конечно, он не сделал свой выбор заранее. Пожалуй, только с вратарской позицией еще в субботу все было ясно. Мильчакову не дали сыграть в Евровызове ни минуты, тем самым дав понять: чемпионат мира не для него. А в остальном Занковец предпочел заинтриговать.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Окончательное решение еще предстоит сделать не сегодня. Надо оценить степень травм, которые есть у ребят. Также необходимо еще раз просмотреть этот матч. Я думаю, что завтра мы уже определимся. Но сегодня говорить, что кто-то ярко выбывал из общей картины, конечно же, нельзя. Поэтому предстоит непростой выбор.